Темляков о падении пенсионерки из автобуса: «Вины экипажа автобуса в данном инциденте нет»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков прокомментировал сообщения о том, что в Казани пенсионерка выпала из автобуса. Инцидент произошел 26 сентября в 8 утра в автобусе №40 на остановке «Ленинградская».

«Как видно из видео, автобус стоит с открытыми дверями (без движения), бабушка пытается залезть на подножку. Видимо, передумав и решив сесть в другую дверь, она ставит ногу назад на асфальт, спотыкается об поребрик и падает. На помощь приходят казанцы, которые стояли на остановке. Поднявшись, женщина спокойно переходит к средней двери. Вины экипажа автобуса в данном инциденте не усматривается», — рассказал Темляков.

Сейчас на маршруте №40 три автобуса. В пятницу, субботу и воскресенье они все вышли в рейс. Такую ситуацию Темляков связал с увеличением количества пассажиров, по его словам, она носит временный характер и, вероятнее всего, вызвана закрытием дачного сезона.