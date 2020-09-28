Тренер «Ротора» Хацкевич о поражении от «Рубина»: «Чудес не бывает»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвел итоги поражения от казанского «Рубина» (1:3) в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«Понятно, что у «Рубина» более квалифицированные и техничные футболисты, но мы тоже не отсиживались в обороне и имели достаточно неплохие подходы, были стандартные положения. Конечно, удаление в начале второго тайма повлияло на дальнейший ход событий, но, в принципе, все равно ребята сражались.

Мы должны выйти из этой ситуации. Должно когда-то это закончиться, чтобы мы уже собрались в полном составе. Потому что все-таки тренироваться в 12 человек на полполя… Чудес не бывает», — сказал Хацкевич в интервью пресс-службе «Ротора».

Накануне волгоградский клуб уступил дома «Рубину» со счетом 1:3. На гол бразильца Фламариона казанцы ответили тремя мячами от Джордже Деспотовича, Хвичи Кварацхелии и Олега Шатова. В составе «Ротора» отсутствовали ряд ведущих футболистов из-за коронавируса. Ранее в клубе из Волгограда произошла вспышка COVID-19 и вся команда ушла на двухнедельный карантин.

В следующем туре РПЛ «Ротор» должен сыграть в гостях против «Уфы».

Подробнее о матче «Рубина» в Волгограде можно почитать в материале «Реального времени».