Эмиль Гарипов оформил 3-й шатаут в сезоне КХЛ

«Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вратарь омичей Эмиль Гарипов отразил 34 броска по своим воротам и оформил третий шатаут в сезоне-2020/21. Он лидер КХЛ среди вратарей по этому показателю. У голкиперов «Металлурга» Юхо Олкинуоры и «Автомобилиста» из Екатеринбурга Якуба Коваржа по два шатаута.

Всё красиво делал Бек, но на его пути встал Гарипов pic.twitter.com/l6GDhxcLNj — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 27, 2020

В последний раз Гарипов оставлял свои ворота «сухими» более трех раз в регулярном чемпионате-2017/18, когда он пять раз сыграл на «ноль», выступая за «Ак Барс».

Напомним, ранее голкипер «Авангарда» был признан лучшим вратарем второй недели КХЛ.