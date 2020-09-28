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Эмиль Гарипов оформил 3-й шатаут в сезоне КХЛ

09:38, 28.09.2020 1
Эмиль Гарипов оформил 3-й шатаут в сезоне КХЛ
Фото: hawk.ru

«Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вратарь омичей Эмиль Гарипов отразил 34 броска по своим воротам и оформил третий шатаут в сезоне-2020/21. Он лидер КХЛ среди вратарей по этому показателю. У голкиперов «Металлурга» Юхо Олкинуоры и «Автомобилиста» из Екатеринбурга Якуба Коваржа по два шатаута.

В последний раз Гарипов оставлял свои ворота «сухими» более трех раз в регулярном чемпионате-2017/18, когда он пять раз сыграл на «ноль», выступая за «Ак Барс».

Напомним, ранее голкипер «Авангарда» был признан лучшим вратарем второй недели КХЛ.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:42
    Понятно, видимо есть какие-то родственники в Балашихе или Омске. Без этого никак не сыграть трёх матчей на ноль. :)
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