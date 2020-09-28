Пушков оценил реакцию Лукашенко на слова Макрона о добровольном уходе с поста президента

Сенатор России Алексей Пушков заявил, что реакция президента Белоруссии Александра Лукашенко на слова президента Франции Эмманюэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности «многовекторности» политики Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее Макрон заявил, что Лукашенко должен добровольно покинуть пост президента. В ответ Лукашенко назвал его незрелым политиком и отметил, что по этой логике Макрону следовало уйти в отставку два года назад, когда «желтые жилеты» выходили на протесты на парижские улицы.

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Пушков сказал, что ему трудно понять логику надежд некоторых белорусских политиков о продолжении «многовекторной» внешней политики страны. Заявление Макрона, по словам сенатора, обусловлено политическими амбициями Франции: «Он хочет отметиться на ныне «горячей» в Европе теме, напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе».

Напомним, Макрон заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует покинуть свой пост добровольно.