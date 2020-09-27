«Рубин» в гостях одолел «Ротор» в матче РПЛ

«Рубин» в гостях обыграл волгоградский «Ротор» (3:1) в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Казанцы открыли счет в конце первого тайма. На 42-й минуте игры Хван Ин Бом прорвался по правому полуфлангу и сделал навесную передачу на Джордже Деспотовича, который головой отправил мяч в ворота Йосипа Чондрича.

Первый мяч «Рубина» в ворота «Ротора»



Джордже Деспотович с передачи Мастера Хвана pic.twitter.com/1PSYYI6oEY — «Рубин» Казань (@fcrk) September 27, 2020

В самом начале второго тайма за вторую желтую карточку был удален защитник хозяев Армен Манучарян. Сразу после этого Хвича Кварацхелия отлично прорвался по флангу и дальним ударом удвоил преимущество казанцев. В следующей же атаке «Ротор» сравнял счет — Оливер Абильдгор срезал передачу на Фламариона, и бразильский форвард хозяев отквитал один мяч.

Второй мяч «Рубина» в ворота «Ротора»



Гол Хвича с игры pic.twitter.com/Nt3namjTnl — «Рубин» Казань (@fcrk) September 27, 2020

Несмотря на пропущенный гол команда Леонида Слуцкого продолжила контролировать ход игры. На 75-й минуте Олег Шатов реализовал пенальти за игру рукой в штрафной «Ротора» и установил окончательный счет — 3:1.

«Ротор» (Волгоград) — «Рубин» (Казань) — 1:3 (0:1)

Голы:

0:1 — 42, Деспотович (Хван Ин Бом);

0:2 — 59, Кварацхелия;

1:2 — 60, Фламарион;

1:3 — 75, Шатов (с пенальти).