Минпросвещения: на «дистанционку» переведено около 95 школ

В России на дистанционный режим обучения перешло около 95 школ.



По словам первого замглавы Минпросвещения России Дмитрия Глушко, в министерстве ежедневно проводится мониторинг ситуации с коронавирусом в учебных заведениях, фиксируется количество классов, закрытых на карантин.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95», — приводит RT слова Глушко.

Число таких школ растет незначительно. Уточняется, что часть школ открывается, но появляются новые.

Ранее сообщалось, что с начала учебного года в школах Татарстана не допущены до занятий 2 713 детей с температурой.