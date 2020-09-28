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Минпросвещения: на «дистанционку» переведено около 95 школ

01:34, 28.09.2020
Минпросвещения: на «дистанционку» переведено около 95 школ
Фото: pixabay.com

В России на дистанционный режим обучения перешло около 95 школ.

По словам первого замглавы Минпросвещения России Дмитрия Глушко, в министерстве ежедневно проводится мониторинг ситуации с коронавирусом в учебных заведениях, фиксируется количество классов, закрытых на карантин.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95», — приводит RT слова Глушко.

Число таких школ растет незначительно. Уточняется, что часть школ открывается, но появляются новые.

Ранее сообщалось, что с начала учебного года в школах Татарстана не допущены до занятий 2 713 детей с температурой.

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