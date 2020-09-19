С начала учебного года в школах Татарстана не допущены до занятий 2 713 детей с температурой
С начала учебного года в школах Татарстана не допущены до занятий 2 713 детей с повышенной температурой и симптомами ОРВИ. Об этом сегодня рассказала главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.
В школах проводятся ежедневные проверки. Так, на входах от занятий отстраняются в среднем 246 детей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Ранее в Роспотребнадзоре по Татарстану прокомментировали закрытие некоторых школьных классов на карантин.
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