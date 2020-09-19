С начала учебного года в школах Татарстана не допущены до занятий 2 713 детей с температурой

Фото: Максим Платонов

С начала учебного года в школах Татарстана не допущены до занятий 2 713 детей с повышенной температурой и симптомами ОРВИ. Об этом сегодня рассказала главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

В школах проводятся ежедневные проверки. Так, на входах от занятий отстраняются в среднем 246 детей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Ранее в Роспотребнадзоре по Татарстану прокомментировали закрытие некоторых школьных классов на карантин.

