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В Альметьевском районе Татарстана лось выбежал на дорогу и чуть не устроил ДТП — видео

10:10, 27.09.2020
В Альметьевском районе Татарстана лось выбежал на дорогу и чуть не устроил ДТП — видео
Фото: скриншот

Альметьевском районе Татарстана лось выбежал на дорогу и чуть не попал под колеса автомобиля. Такое видео опубликовано в Instagram.

Пользователи в комментариях высказывали опасения насчет водителей, сочувствовали животному и отмечали, что на таких участках трассы обязательно нужно сбавлять скорость.

Ранее сообщалось, что в деревне Куюки под Казанью вновь были замечены лоси. Пара животных прогуливалась вдоль дороги.

Общество Татарстан
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