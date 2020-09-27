В Альметьевском районе Татарстана лось выбежал на дорогу и чуть не устроил ДТП — видео

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Альметьевском районе Татарстана лось выбежал на дорогу и чуть не попал под колеса автомобиля. Такое видео опубликовано в Instagram.



Пользователи в комментариях высказывали опасения насчет водителей, сочувствовали животному и отмечали, что на таких участках трассы обязательно нужно сбавлять скорость.



Ранее сообщалось, что в деревне Куюки под Казанью вновь были замечены лоси. Пара животных прогуливалась вдоль дороги.

