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Под Казанью лоси снова вышли к людям

13:09, 16.05.2020
Под Казанью лоси снова вышли к людям
Фото: соцсети

В деревне Куюки под Казанью вновь были замечены лоси. На этот раз двое животных прогуливались вдоль дороги.

«Парочка лосей замечена, на это раз в Куюках. Будьте осторожны!», — подписал фото автор.

Также в комментариях один из водителей поделился, что заметил лося на трассе М7.

Отметим, что водителям следует быть аккуратными на дорогах, так как столкновение в лосем на дороге может быть очень опасным для жизни.

Ранее в поселке Вознесенское заблудился лосенок. Он успел сломать забор и убежал в сторону Салмачей.

Общество Татарстан
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