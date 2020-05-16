Под Казанью лоси снова вышли к людям

Фото: соцсети

В деревне Куюки под Казанью вновь были замечены лоси. На этот раз двое животных прогуливались вдоль дороги.

«Парочка лосей замечена, на это раз в Куюках. Будьте осторожны!», — подписал фото автор.

Также в комментариях один из водителей поделился, что заметил лося на трассе М7.

Отметим, что водителям следует быть аккуратными на дорогах, так как столкновение в лосем на дороге может быть очень опасным для жизни.

Ранее в поселке Вознесенское заблудился лосенок. Он успел сломать забор и убежал в сторону Салмачей.