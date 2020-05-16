Под Казанью лоси снова вышли к людям
В деревне Куюки под Казанью вновь были замечены лоси. На этот раз двое животных прогуливались вдоль дороги.
«Парочка лосей замечена, на это раз в Куюках. Будьте осторожны!», — подписал фото автор.
Также в комментариях один из водителей поделился, что заметил лося на трассе М7.
Отметим, что водителям следует быть аккуратными на дорогах, так как столкновение в лосем на дороге может быть очень опасным для жизни.
Ранее в поселке Вознесенское заблудился лосенок. Он успел сломать забор и убежал в сторону Салмачей.Общество Татарстан
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