Казанцы обсуждают переполненные автобусы — видео
Пользователи соцсетей обсуждают два случая с автобусами в Казани.
Интернет-сообщество «Салмачи онлайн» опубликовало видео из автобуса маршрута №90, снятого утром. На кадрах — автобус проезжает мимо остановок, потому что салон переполнен.
Еще один ролик был снят на остановке «Улица Ленинградская», тоже утром: люди на кадрах пытаются пройти в переполненный салон автобуса №40. Пожилая женщина на кадрах оступилась, слезая со ступенек и упала, однако продолжила попытки забраться в салон.
Ранее жители столицы Татарстана высказались против бесплатного проезда в общественном транспорте.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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