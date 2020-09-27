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Казанцы обсуждают переполненные автобусы — видео

09:47, 27.09.2020
Казанцы обсуждают переполненные автобусы — видео
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Пользователи соцсетей обсуждают два случая с автобусами в Казани.

Интернет-сообщество «Салмачи онлайн» опубликовало видео из автобуса маршрута №90, снятого утром. На кадрах — автобус проезжает мимо остановок, потому что салон переполнен.

Еще один ролик был снят на остановке «Улица Ленинградская», тоже утром: люди на кадрах пытаются пройти в переполненный салон автобуса №40. Пожилая женщина на кадрах оступилась, слезая со ступенек и упала, однако продолжила попытки забраться в салон.

Ранее жители столицы Татарстана высказались против бесплатного проезда в общественном транспорте.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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