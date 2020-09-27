Казанцы обсуждают переполненные автобусы — видео

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Пользователи соцсетей обсуждают два случая с автобусами в Казани.



Интернет-сообщество «Салмачи онлайн» опубликовало видео из автобуса маршрута №90, снятого утром. На кадрах — автобус проезжает мимо остановок, потому что салон переполнен.

Еще один ролик был снят на остановке «Улица Ленинградская», тоже утром: люди на кадрах пытаются пройти в переполненный салон автобуса №40. Пожилая женщина на кадрах оступилась, слезая со ступенек и упала, однако продолжила попытки забраться в салон.

Ранее жители столицы Татарстана высказались против бесплатного проезда в общественном транспорте.