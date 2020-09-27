Трамп заявил, что покончит с зависимостью экономики США от Китая

Президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал покончить с зависимостью экономики Америки от Китая.



«За следующие 4 года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая», — приводит ТАСС слова американского президента.

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В последние годы отношения между двумя странами ухудшились из-за споров о торговых пошлинах. Конфликт обострился из-за обвинений Трампа к Пекину в недостаточной реакции на вспышку коронавируса в Ухане.

Ранее сообщалось, что Трамп не дал гарантий мирной передачи власти США при своем проигрыше.