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Трамп не дал гарантий мирной передачи власти США при своем проигрыше

08:53, 24.09.2020 1
Трамп не дал гарантий мирной передачи власти США при своем проигрыше
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, может ли он гарантировать мирную передачу власти по итогам президентских выборов, сообщает «РИА Новости».

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Еще президент США выразил уверенность в своей победе: «Не будет никакой передачи власти, будет продолжение».

Ранее Трамп говорил, что в случае поражения может не признать итоги выборов. Кандидат в президенты Джо Байден ответил на это, что в этом случае военным придется вывести Трампа из Белого дома.

Напомним, Трамп официально стал кандидатом в президенты США в августе этого года. Он официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от республиканской партии.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:45
    «Не будет никакой передачи власти, будет продолжение».
    А Лукашенко то его и не признает!...
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