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Белорусские хакеры взломали сайты гостелевидения

02:31, 27.09.2020
Белорусские хакеры взломали сайты гостелевидения

В субботу белорусские хакеры взломали сайты Белорусской телерадиокомпании и телеканала ОНТ. Вместо трансляций на них показывали, как местный ОМОН избивает протестующих.

Вечером прекратилась трансляция на сайте Белорусской телерадиокомпании. Иногда там стали появляться видео, показывающие жесткие действия силовиков по отношению к протестующим. Только поздно вечером сайт восстановил работу, передает «РИА Новости».

То же самое произошло и с сайтом телеканала ОНТ.

Ответственность за взлом сайтов взяла на себя группировка хакеров «Киберпартизаны», сообщение было опубликовано в их телеграм-канале.

Напомним, на этой неделе президент РФ Владимир Путин предложил США начать совместную борьбу с хакерами и предложил заключить соглашение о "ненападении" в сфере кибербезопасности.

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