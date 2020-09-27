Татарстанское отделение «Единой России» обновило состав политсовета

В Казани прошла конференция татарстанского отделения партии «Единая Россия». В политсовете реготделения сменились восемь членов, трое вошли в обновленный состав президиума политсовета.

Как сообщает пресс-служба ТРО «Единой России» Андрей Кондратьев и Фарит Фаезов добровольно сложили с себя полномочия челнов политсовета. Также для ротации состава его покинули еще шесть членов: Валерий Власов, Фахим Кабиров, Ильзир Мадьяров, Ирина Михайлова, Дмитрий Романов и Хасибулла Хамидуллин.

Фото: tatarstan.er.ru

Их места заняли Дильбар Анварова, Гульнара Габдрахманова, Камиль Галимов, Артур Зарипов, Рустем Мухаметшин, Марат Самигуллин, Татьяна Сизинцева, Анжела Шарипова.

В президиум политсовета вошли Марат Самигуллин, Юлия Нигматуллина и Марат Зиатдинов.