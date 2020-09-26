Марат Ахметов, Ильшат Аминов и Ленария Муслюмова приняли участие в «Татарча диктант»

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Руководитель Комитета по развитию татарского языка Марат Ахметов, депутат Госсовета и руководитель телеканала ТНВ Ильшат Аминов, председатель Всемирного Форума татарской молодежи Ленария Муслюмова приняли сегодня участие в акции «Татарча диктант». Они писали работу очно в национальной библиотеке Татарстана под диктовку профессора-филолога Фоата Галимуллина.

tatmsk.tatarstan.ru

Ежегодная всемирная образовательная акция «Татарча диктант» прошла сегодня, 26 сентября. Работу предлагалось написать онлайн. Для регионов России текст диктовал Ильдар Киямов (ведущий канала ТНВ), для соотечественников в других странах — Филюс Кагиров, заслуженный артист Республики Татарстан.

