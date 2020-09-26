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Аналитики назвали популярные направления для путешествий по России в сентябре

09:53, 26.09.2020
Аналитики назвали популярные направления для путешествий по России в сентябре
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитики назвали самые частые авиа- и ж/д направления для путешествий в сентябре среди россиян, сообщает RT.

На самолете россияне чаще посещали Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь. Еще в десятку попали Краснодар, Уфа, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Казань.

На поезде больше всего россияне посещали Москву, Петербург и Краснодар. Много билетов на поезд брали в направлении Адлера, Нижнего Новгорода, Сочи, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга и Тюмени.

Напомним, Казань вылетела из топ-3 самых популярных ж/д направлений осенью.

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