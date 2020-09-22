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Казань вылетела из топ-3 самых популярных ж/д направлений осенью

10:30, 22.09.2020
Казань вылетела из топ-3 самых популярных ж/д направлений осенью
Фото: realnoevremya.ru

Казань заняла пятое место в топ-20 популярных ж/д-направлений осенью 2020 года с выездом из Москвы. Год назад столица Татарстана была на третьем месте, то есть она упала на две строчки. Об этом сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру на основе данных по билетам, проданным на 1 сентября — 30 ноября.

За год средний чек в Казань увеличился на 13%, до 2 845 рублей. Доля пассажиров уменьшилась с 3% до 2,5%.

В этом году в топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир и Брянск.

Ранее Казань вошла в топ-3 самых популярных направлений для коротких путешествий по России.

Общество Татарстан
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