Казань вылетела из топ-3 самых популярных ж/д направлений осенью

Казань заняла пятое место в топ-20 популярных ж/д-направлений осенью 2020 года с выездом из Москвы. Год назад столица Татарстана была на третьем месте, то есть она упала на две строчки. Об этом сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру на основе данных по билетам, проданным на 1 сентября — 30 ноября.

За год средний чек в Казань увеличился на 13%, до 2 845 рублей. Доля пассажиров уменьшилась с 3% до 2,5%.

В этом году в топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир и Брянск.



Ранее Казань вошла в топ-3 самых популярных направлений для коротких путешествий по России.