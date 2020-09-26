Квартальнов призвал игроков «Ак Барса» учиться у молодежи СКА

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победы над питерским СКА (3:2б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Рулевой казанцев остался недоволен игрой своей команды и призвал хоккеистов брать пример с молодых игроков соперника.

«Конечно, довольны двумя очками. Хотел бы выделить одного хоккеиста — Билялова. Мы сегодня не показали того хоккея, который хотели. Нужно учиться и у соперника — мальчишки, не щадя себя, играли.

Недооценка? Не хочется об этом говорить. В хоккей все умеют играть. У них есть ребята из первой команды. Молодая оборона — надо было в их зоне играть. Нам стоит подумать. Может, тоже молодежь выпускать», — сказал Квартальнов.

При этом тренер не стал обвинять хоккеистов в плохой игре и взял ответственность на себя. По его словам, это недоработка тренерского штаба, а не игроков.

Квартальнов не стал перекладывать ответственность на хоккеистов и взял вину на тренерский штаб. Фото: ak-bars.ru

«Не стоит пороть горячку. У нас хорошие опытные ребята. Вообще, лицо команды — это лицо тренера. Значит, я что-то упустил, тренерский штаб недоработал», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Напомним, накануне «Ак Барс» в гостях по буллитам обыграл питерский СКА (3:2б), благодаря точному броску Александра Бурмистрова. Хозяева льда выступали экспериментальным составом из-за вспышки коронавируса внутри команды. Исполняющим обязанности главного тренера против «барсов» вышел вице-президент СКА Роман Ротенберг, который дебютировал в этой должности.