Число погибших в авиакатастрофе на Украине возросло до 25 человек

Число погибших при крушении военного самолета под Харьковом на Украине увеличилось до 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора Украины.

Предварительно, причиной катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26, могли стать неполадки в двигателе. Сообщается, что летчик уведомлял об отказе левого мотора, однако опытный пилот должен был справиться с подобной неполадкой.



По факту крушения воздушного судна под Харьковом начато расследование.

Напомним, что самолет с курсантами рухнул неподалеку от города Чугуева.

