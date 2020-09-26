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Число погибших в авиакатастрофе на Украине возросло до 25 человек

00:18, 26.09.2020

Число погибших при крушении военного самолета под Харьковом на Украине увеличилось до 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора Украины.

Предварительно, причиной катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26, могли стать неполадки в двигателе. Сообщается, что летчик уведомлял об отказе левого мотора, однако опытный пилот должен был справиться с подобной неполадкой.

По факту крушения воздушного судна под Харьковом начато расследование.

Напомним, что самолет с курсантами рухнул неподалеку от города Чугуева.

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