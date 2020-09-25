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СМИ: под Харьковом произошла авиакатастрофа

22:04, 25.09.2020

Под Харьковом произошла авиакатастрофа. По данным федеральных СМИ, рухнул военный самолет Ан-26.

Авиакатастрофа произошла неподалеку от города Чугуева. Сразу же после падения воздушное судно загорелось. По предварительной информации, катастрофа произошла во время учебного полета, на борту находились курсанты.

По данным Baza, при крушении самолета погибли 18 человек. Предварительно, на борту находились 30 курсантов.

Происшествия
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