Минтимер Шаймиев: «Мы с вами внесли новое для нас понятие — «Возрождение»

Фото: Максим Платонов

Возродили историю, обеспечили людей жильем

В развлекательном центре «Пирамида» в Казани в пятницу собрались все, кто причастен к деятельности республиканского фонда «Возрождение», которому исполнилось 10 лет. Здесь были руководители крупных и малых компаний, гости из Москвы, руководство Татарстана. Все они так или иначе участвовали в воссоздании культурно-исторических объектов, о которых рассказал первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета «Возрождения» Минтимер Шаймиев.

Примечательно, что юбилей фонда совпал с годом 100-летия республики. Минтимер Шарипович напомнил, что в декабре 2010 года кабмин РТ утвердил комплексный проект «Культурное наследие — древний Болгар и остров-град Свияжск». И весной того же года при содействии фонда «Возрождение» в Болгаре и в Свияжске начались масштабные работы. Над реставрацией исторических памятников работала большая команда специалистов: ученых, дизайнеров, археологов, строителей, реставраторов. В Болгаре и Свияжске одновременно с восстановлением памятников началось строительство объектов туристической инфраструктуры.

В 2010 году в Свияжске ситуация была критичной: люди жили в полуразрушенных монашеских кельях, собственники жилья не имели никаких удобств

В 2010 году в Свияжске ситуация была критичной: люди жили в полуразрушенных монашеских кельях, собственники жилья не имели никаких удобств. На территории древнего Болгарского городища люди тоже жили в ветшающих домах. В ходе возрождения на острове построили 3 индивидуальных и 19 многоквартирных домов, а жителей Болгара переселили за пределы территории древнего городища. Для них построили 60 индивидуальных и 4 многоквартирных дома, которые и образовали поселок Приволжский.

В Болгаре, строго по правилам ЮНЕСКО, отреставрировали памятники древнего городища XIII—XIV веков — Соборную мечеть, Северный и Восточный мавзолеи, Черную и Белую палаты, Малый минарет, Ханскую усыпальницу, раскопали и восстановили руины Ханского дворца, гончарные горны.

В Болгаре, строго по правилам ЮНЕСКО, отреставрировали памятники древнего городища XIII—XIV веков

Реставрация вдохнула жизнь и в православные церкви и соборы острова-града. Там отреставрировали Успенский собор, собор Николы Чудотворца, братский корпус, Архимандритский корпус, Надвратную церковь Вознесения господня, Троицкую церковь, собор «Всех скорбящих радость», Сергиевскую церковь Иоанно-Предтеченского монастыря, церковь Константина и Елены. В сентябре 2018 года здесь открылся единственный в России музей археологического дерева в комплексе средневековой деревянной жилой застройки «Татарская слободка». Болгарский историко-археологический комплекс включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году, а Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска — в 2017. Сейчас их ежегодно посещают более 1 млн туристов и паломников.

Реставрация вдохнула жизнь в православные церкви и соборы острова-града. Фото Максима Платонова

Воссоздали памятники — стали духовно богаче

Минтимер Шарипович рассказал о том, что запросы общества растут, в том числе в таких сферах, как образование, наука, культура, сохранение традиций и языков народов республики:

— Нам выпала историческая миссия — сохранить богатое культурное наследие, приумножить и передать молодому поколению многовековой опыт межнационального, межконфессионального мира. Давайте задумаемся: мы с вами внесли новое для нас понятие «Возрождение», хотя вы знаете, эпохи Возрождения в истории тоже были, и они тоже относились к культуре. Это возрождение исторических памятников, культурных традиций и, самое главное, возрождение духовности народа всего татарстанского общества — самый важный результат 10-летней истории фонда «Возрождение».

Минтимер Шаймиев: «Нам выпала историческая миссия — сохранить богатое культурное наследие, приумножить и передать молодому поколению многовековой опыт межнационального, межконфессионального мира»

За небольшой период специалисты провели колоссальный объем работы: провели раскопки на более чем 110 тысячах квадратных метров, внедрили новые технологии, методы консервации предметов и артефактов, построили новые коммуникационные объекты, речные вокзалы, входные группы, создали транспортную, инженерную инфраструктуру, благоустроили территории, сообщил руководитель фонда. Он отметил, что эта деятельность объединила людей, независимо от возраста, национальности и вероисповедания.

Возродив Болгар и Свияжск, фонд взялся за новые масштабные проекты. В 2016 году, по указу президента Татарстана Рустама Минниханова, началось строительство Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. Исламскую академию построили за один год. Ее попечительский совет возглавил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. А сейчас заканчивается оформление иконостаса и роспись интерьера Верхнего храма собора иконы Казанской Божией Матери в Казани. Величественный храм, стоявший на его месте, был взорван в 1931 году. И вот собор снова вознес свою главу к небесам. Имена всех, кто содействовал его восстановлению, внесены в Книгу благотворителей и уже издано 10 ее томов.

Исламскую академию построили за один год. Ее попечительский совет возглавил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко

Школы будущего укрепят позиции республики

Минтимер Шаймиев поблагодарил Минкульт РФ, руководство страны и республики за поддержку проектов. «Каждый, кто был причастен, ощутил энергию времени и возрождения нашей духовности. Участвуя в проекте, мы действительно стали добрее и выше», — сказал он. Минтимер Шарипович отметил вклад Группы компаний ТАИФ, «Татнефти», других компаний и населения республики в воссоздание исторических объектов.

А еще руководитель фонда рассказал о полилингвальных учебных комплексах «Адымнар» в Казани и Елабуге. По его словам, это только начало. Такие комплексы, оснащенные уникальной материально-технической базой, откроют в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, будет и вторая очередь в Казани.

Минтимер Шаймив: «Именно через детей, через школу республика сможет укрепить свои позиции в глобальной международной конкуренции». Фото Ринат Назметдинов

«Именно через детей, через школу республика сможет укрепить свои позиции в глобальной международной конкуренции», — подчеркнул Шаймиев. — «Это мы делаем от души и для души».

Первый президент Татарстана сообщил, что работа фонда на международном уровне продолжается. В 2022 году в Казани планируется провести 46-ю сессию комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Эту инициативу руководителя республики Рустама Минниханова поддержали глава страны Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. В Казани ждут гостей из 190 стран.

Татарстан выполняет миссию толерантности

Рустам Минниханов выразил благодарность сотрудникам фонда «Возрождение». Он сказал, что, благодаря этому фонду, в Татарстане есть два уникальнейших объекта мирового масштаба. Он напомнил, что эта деятельность на протяжении многих лет получала и федеральную, и республиканскую поддержку.

— Но основную часть работ выполнили наши спонсоры, наши крупные компании и небольшие компании, и юрлица, и наши российские партнеры, и зарубежные. Это огромный труд. Собрались и ученые, и предприниматели, и строители. За это время освоили такие компетенции, которых и вообще, может быть, в нашей стране не было, — констатировал глава республики.

Рустам Минниханов выразил благодарность сотрудникам фонда «Возрождение» и сказал, что, благодаря этому фонду, в Татарстане есть два уникальнейших объекта мирового масштаба

Он отметил, что фонд стал многогранным и занимается не только археологией, он погружен в вопросы будущего — образования.

— По двум вещам можно нас оценивать: как мы относимся к своей истории (к нашей истории мы относимся очень бережно, работа фонда «Возрождение» это показала) и как мы заботимся о будущем (будущее — наша молодежь, наши дети — это образование), — резюмировал Рустам Минниханов.

Генеральный директор ЮНЕСКО в 2009 — 2017 годах Ирина Бокова поздравила Татарстан со 100-летием республики и юбилеем фонда в видеообращении. Она заявила о признании вклада России и Татарстана в сохранение всемирного культурного наследия.

— Это не только забота о прошлом, а то, что связывает поколения, дает силы и уверенность в будущем. Вы прекрасно поняли, что сохранение культурного наследия — это толерантность и уважение к другим, это лучший способ жить вместе. Татарстан отправляет сегодня всему миру важное послание о необходимости сохранения культурного наследия с тем, чтобы сводить культуры вместе и объединять народы в их разнообразии, — подчеркнула Бокова.

Татьяна Ларионова: «Самая главная наша победа — это то, что изначально Минтимер Шарипович поставил задачу: наши объекты, имеющие всемирное культурное наследие, должны быть включены в самый престижный список — список ЮНЕСКО. И нам удалось это сделать»

— 10 лет назад мы даже не предполагали, что сможем добиться таких результатов, что работа будет настолько интересная, содержательная и эффективная. 10 лет мы учились реставрировать наши памятники, думали, как усилить их новыми строениями, заботились о людях, которые жили в Болгаре и Свияжске в очень плачевных условиях, и надо было обязательно построить для них жилье. Мы создавали базу для них, инфраструктуру для наших туристов. Все это получилось, несмотря на то, что было очень много сложностей. Самая главная наша победа — это то, что изначально Минтимер Шарипович поставил задачу: наши объекты, имеющие всемирное культурное наследие, должны быть включены в самый престижный список — список ЮНЕСКО. И нам удалось это сделать, — подытожила исполнительный директор фонда «Возрождение памятников истории и культуры Республики Татарстан» Татьяна Ларионова.

1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Екатерина Аблаева, фото Максима Платонова