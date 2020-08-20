Казанцы могут проголосовать за место установки стелы «Город трудовой доблести»

Фото: Марат Мугинов

В Казани стартовало голосование по выбору места установки стелы «Город трудовой доблести».

Архитекторы предлагают три варианта размещения стелы: южные «ворота» города — въезд со стороны аэропорта (Оренбургский тракт), западные «ворота» — въезд на ул. Залесную с трассы М-7 и восточные «ворота» — со стороны транспортной развязки на Мамадышском тракте. Также казанцы могут предложить свой вариант места установки стелы.

Ранее сообщалось, что власти Казани выбрали три варианта для размещения памятной стелы «Город трудовой доблести».



Напомним, что президент РФ Владимир Путин присвоил Казани звание «Город трудовой доблести» 2 июля.

