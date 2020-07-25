В Челнах ГИБДД в ходе ночного рейда выявила более 100 нарушений

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Ночью в Набережных Челнах сотрудники ГИБДД провели масштабный рейд на дорогах города.

В общей сложности массовые проверки продолжались с 18:00 до 3:00 утра.

Так, сотрудники ГИБДД выявили 116 правонарушений ПДД. В трех их этих случаев нарушителями стали мотоциклисты.

Двух челнинцев «поймали» за рулем в состоянии алкогольного опьянения, столько же ездили без водительского удостоверения. Один водитель был лишен прав.

Еще пятерых автомобилистов оштрафовали за нечитаемые номера, 18 человек понесли наказание за игнорирование дорожных знаков.

У 29 жителей города сотрудники ГИБДД не обнаружили с собой документов — свидетельства о регистрации, ОСАГО. Также на 13 любителей тонировки составили административные материалы.

Помимо этого, трое горожан не зарегистрировали транспортные средства в ГИБДД. 16 челнинцев оштрафовали за езду без шлема и отсутствие ремней безопасности. 17 водителей «поймали» с технической неисправностью автомобиля, передают «Челнинские известия».



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