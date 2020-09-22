Для масштабной посадки деревьев в Татарстане подготовили миллион саженцев

В Татарстане в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» для масштабной высадки деревьев подготовили 1 миллион саженцев. Об этом сегодня сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге.

kzn.ru

25 сентября на территории лесного фонда около села Новый Арыш Рыбно-Слободского района будет высажено 10 тысяч саженцев сосны на площади 2,5 гектара. На мероприятие прибудут заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко и президент республики Рустам Минниханов, передает пресс-служба президента Татарстана.

26 сентября масштабная посадка деревьев пройдет уже во всех районах Татарстана. Уже подготовлен миллион саженцев сосны обыкновенной, ели европейской, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной и других пород деревьев.



Ранее мэр города Набережные Челны пригласил горожан на масштабную высадку деревьев.