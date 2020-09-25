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Минниханов и глава Рослесхоза обсудили вопросы воспроизводства лесов в Татарстане

11:53, 25.09.2020
Минниханов и глава Рослесхоза обсудили вопросы воспроизводства лесов в Татарстане
Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу встретился с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Они обсудили вопросы эффективного использования лесных ресурсов, воспроизводства лесов.

Также Минниханов и Аноприенко поговорили об укреплении материально-технической базы лесничеств и подготовке кадров для отрасли, передает пресс-служба президента РТ.

В следующем году в Татарстане отметят 100-летие образования первого органа управления лесным хозяйством в республике и 100-летие Лубянского лесотехнического колледжа.

Сегодня глава Рослесхоза примет участие в акции «День посадки леса» на территории Рыбно-Слободского района РТ.

Минниханов вручил чиновнику медаль «100 лет образования ТАССР».

ОбществоВласть Татарстан
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