В Татарстане объем выдачи ипотеки за 7 месяцев вырос на четверть

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане за первые семь месяцев 2020 года выдали ипотечные кредиты на сумму около 56 млрд рублей, что на четверть выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Управляющий отделением Национального банка по РТ Марат Шарифуллин заявил, что в июле средневзвешенная ипотечная ставка в республике обновила исторический минимум и снизилась до 7,3% (год назад — 10,2%): «Ипотечное кредитование становится более доступным для граждан за счет снижения процентных ставок в условиях смягчения денежно-кредитной политики Банком России, а также действия программ льготной ипотеки под 6,5% и сельской ипотеки».

В целом на 1 августа ипотечный кредитный портфель в Татарстане вырос с начала текущего года на 10% — до 233,6 млрд рублей.

Также в республике наблюдается тенденция к снижению доли просроченной задолженности: на 1 августа в РТ она составила 0,64% (годом ранее — 0,68%).



Ранее в исследовании «РИА Рейтинг» Татарстан занял 13-е место в рейтинге регионов по развитию ипотеки: за год в республике выдано 22,8 ипотечных кредита на 1 000 человек.

