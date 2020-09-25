Роспотребнадзор по Татарстану: вирус гриппа еще не выявлен

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ — главный санитарный врач республики Марина Патяшина заявила, что начался сезонный подъем ОРВИ, но грипп пока не выявлен.

kzn.ru

«На сегодня мы видим прирост числа заболевших ОРВИ, что не является сверхъестественным событием — это сезонный подъем. Заболевшие есть и среди взрослых, и среди школьников. Среди заболевших — вирус гриппа еще не выявлен. Семь положительных находок риновируса — это заболевание с обильным насморком, «по бытовому — «льет из носа» или «вирус ста носовых платков», — сказала она.

На сегодня привито против гриппа 635 374 человека. Напомним, в планах Минздрава привить 2 341 730 жителей республики.