Роспотребнадзор по Татарстану: вирус гриппа еще не выявлен
Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ — главный санитарный врач республики Марина Патяшина заявила, что начался сезонный подъем ОРВИ, но грипп пока не выявлен.
«На сегодня мы видим прирост числа заболевших ОРВИ, что не является сверхъестественным событием — это сезонный подъем. Заболевшие есть и среди взрослых, и среди школьников. Среди заболевших — вирус гриппа еще не выявлен. Семь положительных находок риновируса — это заболевание с обильным насморком, «по бытовому — «льет из носа» или «вирус ста носовых платков», — сказала она.
На сегодня привито против гриппа 635 374 человека. Напомним, в планах Минздрава привить 2 341 730 жителей республики.Общество Татарстан
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