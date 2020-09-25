Татарстанцы смогут оформить земельные участки за две недели через интернет-магазин

Татарстан, Иркутская область, Краснодарский и Пермский края в следующем году станут первыми территориями, где создадут национальный сервис «Земля просто», который позволит россиянам заниматься онлайн-продажей земельных участков в любой точке страны. Об этом сообщает «Парламентская газета».



Проект создадут на базе Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Он должен превзойти по возможностям программу «Дальневосточный гектар», по которой участки бесплатно получили свыше 85 тысяч граждан.

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Пользователь сможет выбрать свободный участок, узнать о нем и отправить заявку на регистрацию, затем получить оформленные права онлайн. Сроки приобретения участков в рамках проекта составят не более двух недель. Сейчас купля-продажа отнимает от трех месяцев до полугода.

Если эксперимент будет удачным, начнется распространение опыта на другие российские регионы в 2022—2024 годах.