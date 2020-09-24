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В Казани пожилой мужчина попал под колеса такси, перебегая дорогу

21:33, 24.09.2020
В Казани пожилой мужчина попал под колеса такси, перебегая дорогу
Фото: Pixabay

В Казани автомобиль такси сбил пожилого мужчину, пеходившего дорогу в неположенном месте. Мужчина получил тяжелые травмы, рассказали в Госавтоинспекции Казани.

Авария произошла около 18:30 на улице Кулахметова возле торгового центра «Моки». Очевидцы рассказывают, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

Пострадавший получил травмы головы и переломы. На месте инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в Татарстане молодой парень погиб при съезде легковушки в кювет.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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