В Казани пожилой мужчина попал под колеса такси, перебегая дорогу
В Казани автомобиль такси сбил пожилого мужчину, пеходившего дорогу в неположенном месте. Мужчина получил тяжелые травмы, рассказали в Госавтоинспекции Казани.
Авария произошла около 18:30 на улице Кулахметова возле торгового центра «Моки». Очевидцы рассказывают, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.
Пострадавший получил травмы головы и переломы. На месте инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.
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