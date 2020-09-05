В Казани врачи прооперировали ребенка с редкой мутацией органов

В Казани хирурги ДРКБ прооперировали ребенка с редкой мутацией органов.

Маленький пациент попал в медицинское учреждение сразу после рождения. В период внутриутробного развития врачи обнаружили порок, который проявлялся в высокой кишечной непроходимости — атрезии 12-перстной кишки, при которой требовалось экстренное хирургическое вмешательство.

Во время операции хирурги выявили сочетанные аномалии развития — синдром мальротации (нарушена ротация и фиксация кишечника), аномалию строения брыжейки кишечника и синдром «пагоды», или синдром «яблочной кожуры», признаки внутриутробного перитонита.

По словам врача — детского хирурга Марии Зыковой, сочетание аномалии атрезии 12-перстной кишки с синдромом «яблочной кожуры» и мальротацией кишечника — крайне редкий порок развития кишечника. В данном случае собрались несколько аномалий, каждая из которых в отдельности могла привести к серьезным и необратимым последствиям у ребенка.



Медики спасли ребенка. На данный момент его лечение продолжается, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее в РКБ Татарстана врачи спасли жизнь пациентке с серьезным заболеванием.

