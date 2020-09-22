На производителей сахара в Татарстане завели дело о неуплате более 163 млн рублей налогов

В Татарстане в отношении неустановленных должностных лиц ОАО «Заинский сахар» возбудили уголовное дело по уклонению от уплаты налогов на сумму более 163 млн рублей, сообщает следственный комитет России по Татарстану.



По версии следствия, злоумышленники вносили неверные сведения в налоговые декларации в 2015-2017 годах. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.

Напомним, утверждено обвинительное заключение по делу бывшего директора ООО «Сабинский молочный комбинат», ему предъявили обвинения в сокрытии денег, которые должны были пойти на уплату налогов.