Ледовый комбайн и производство лимонада: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 24 сентября

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов поделился красивым осенним пейзажем, снятым из окна своего автомобиля. Видеозапись активно набирает просмотры и набрала уже более 200 лайков.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов опубликовал сторис с промышленной площадки «Ирбис». Нагуманову показали, как происходит производство подъемных строп и лимонадов.

В Апастовском районе переизбрали главу района Равиля Хисамутдинова. Фото с мероприятия опубликовал вновь избранный глава у себя в аккаунте.

«Большое спасибо за оказанное доверие президенту Рустаму Нургалиевичу, депутатам и жителям нашего района! Я приложу все усилия для дальнейшего развития Апастовского района!», — подписал пост Хисамутдинов.



Совет депутатов прошел и в Ютазинском районе. На нем переизбрали главу района Аяза Шафигуллина. Заместителем главы стал депутат от Мало-Уруссинского избирательного округа № 4 Закуан Ильясов, написал в своем аккаунте глава.



Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил профсоюзы с праздником.

«Глубоко признателен вам за трудолюбие, терпение, верность и преданность избранному делу. От всей души желаю вам успехов в труде, активности в профсоюзной жизни! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!» — обратился Гатиятуллин к активистам.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин опубликовал кадры с презентации основных характеристик машины для заливки и уборки льда Engo. Два дня назад в районе появился итальянский ледовый комбайн, и сегодня его презентовали жителям.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров поделился кадрами с лошадиной фермы. Традиционно глава района ответил на ряд вопросов в сторис. На этот раз сельчан волновали жилищные вопросы, рассуждения на тему второй самоизоляции и когда когда в районе откроют каток.



Глава Лениногорска Рягат Хусаинов опубликовал фото с послания президента Татарстана Рустама Минниханова.

Перед посланием президента Татарстана сделали совестное фото и братья Метшины. Кадр появился в аккаунте главы Нижнекамского района Айдара Метшина.