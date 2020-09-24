Ледовый комбайн и производство лимонада: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 24 сентября
Глава Актанышского района Энгель Фаттахов поделился красивым осенним пейзажем, снятым из окна своего автомобиля. Видеозапись активно набирает просмотры и набрала уже более 200 лайков.
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов опубликовал сторис с промышленной площадки «Ирбис». Нагуманову показали, как происходит производство подъемных строп и лимонадов.
В Апастовском районе переизбрали главу района Равиля Хисамутдинова. Фото с мероприятия опубликовал вновь избранный глава у себя в аккаунте.
«Большое спасибо за оказанное доверие президенту Рустаму Нургалиевичу, депутатам и жителям нашего района! Я приложу все усилия для дальнейшего развития Апастовского района!», — подписал пост Хисамутдинов.
Совет депутатов прошел и в Ютазинском районе. На нем переизбрали главу района Аяза Шафигуллина. Заместителем главы стал депутат от Мало-Уруссинского избирательного округа № 4 Закуан Ильясов, написал в своем аккаунте глава.
Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил профсоюзы с праздником.
«Глубоко признателен вам за трудолюбие, терпение, верность и преданность избранному делу. От всей души желаю вам успехов в труде, активности в профсоюзной жизни! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!» — обратился Гатиятуллин к активистам.
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин опубликовал кадры с презентации основных характеристик машины для заливки и уборки льда Engo. Два дня назад в районе появился итальянский ледовый комбайн, и сегодня его презентовали жителям.
Глава Дрожжановского района Марат Гафаров поделился кадрами с лошадиной фермы. Традиционно глава района ответил на ряд вопросов в сторис. На этот раз сельчан волновали жилищные вопросы, рассуждения на тему второй самоизоляции и когда когда в районе откроют каток.
Глава Лениногорска Рягат Хусаинов опубликовал фото с послания президента Татарстана Рустама Минниханова.
Перед посланием президента Татарстана сделали совестное фото и братья Метшины. Кадр появился в аккаунте главы Нижнекамского района Айдара Метшина.
Общество Татарстан
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