Патяшина ответила на вопрос, будет ли в Татарстане вторая волна коронавируса

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина ответила на вопрос депутата Госсовета РТ Ильшата Аминова, ожидается ли вторая волна коронавируса в Татарстане.

По словам Патяшиной, в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

kzn.ru

«Нынешний эпидсезон осложняется тем, что на него накладывается новая коронавирусная инфекция. Вообще, понятия «вторая волна» в эпидемиологии не существует», — пояснила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов вернуть самоизоляцию из-за коронавируса нет. По его словам, регионы заблаговременно приняли меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии.

