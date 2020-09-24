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Патяшина ответила на вопрос, будет ли в Татарстане вторая волна коронавируса

17:08, 24.09.2020
Патяшина ответила на вопрос, будет ли в Татарстане вторая волна коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина ответила на вопрос депутата Госсовета РТ Ильшата Аминова, ожидается ли вторая волна коронавируса в Татарстане.

По словам Патяшиной, в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

kzn.ru

«Нынешний эпидсезон осложняется тем, что на него накладывается новая коронавирусная инфекция. Вообще, понятия «вторая волна» в эпидемиологии не существует», — пояснила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов вернуть самоизоляцию из-за коронавируса нет. По его словам, регионы заблаговременно приняли меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии.

Общество Татарстан
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