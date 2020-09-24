В Альметьевске выбрали лучший проект развития территории реки Степной Зай

Фото: ПАО «Татнефть»

23 сентября в Альметьевске прошло финальное заседание международного конкурса на проектирование территории у Альметьевского водохранилища. Жюри признало лучшей концепцию развития берега реки Степной Зай от международного консорциума под лидерством ООО «Обермайер Консульт».

Команда из четырех бюро — ООО «Кушман энд Вэйкфилд», OBERMEYER Planen und Beraten, МОО «МЦОС» и ООО «ГК Города — предложила комплексное решение развития пространства. Оно включает в себя оздоровление ландшафта и предотвращение затоплений, а также связь дорог, пеших и веломаршрутов с основной частью города, что, по задумке, сделает территорию новой точкой притяжения и интегрирует ее в существующую инфраструктуру.

Архитекторы также предлагают построить у Альметьевского водохранилища Центр здоровья, энергоэффективный отель, лагерь для молодежи PROFCamp, образовательный кампус, событийную площадку «Альметьевск Холл», реконструировать Майдан, трамплинный центр, ипподром и конноспортивный комплекс. Из новых объектов в мастер-плане еще предусмотрены городская экоферма, понтонный бассейн, ландшафтный парк и жилые районы разной типологии и этажности, сообщает пресс-служба ПАО «Татнефть».

«Задача перед участниками конкурса стояла непростая. Они должны были вписать новую территорию в нашу жизнь, в наш город, в нашу экосистему, в нашу инфраструктуру. Каждый из них решил эту задачу по-своему. Подведение итогов конкурса — это только начало. Мы будем обсуждать, в том числе с горожанами, какие шаги предпринимать дальше», — отметил Николай Глазков, заместитель генерального директора «Татнефти» по капитальному строительству.

Напомним, что инициаторами конкурса стали ПАО «Татнефть» и администрация города Альметьевска. Тройка финалистов уже получила вознаграждение по 2,5 млн рублей. Еще 4 млн рублей получит консорциум за первое место, 2 млн рублей за второе и 1 млн рублей — за третье.