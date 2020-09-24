В Татарстане начали первую процедуру внесудебного банкротства при «посредничестве» МФЦ

МФЦ Татарстана внес в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве первого татарстанца, прошедшего предварительную проверку на соответствие требованиям законодательства к процедуре внесудебного банкротства. Всего в республике, по данным МФЦ, с 1 сентября через офисы «Мои документы» подали заявления о внесудебном банкротстве 212 безнадежных должников, однако 211 из них оказались, так сказать, ненадлежащими заявителями, и только один пока соответствует условиям, в соответствии с которыми можно стать банкротом, минуя арбитражный суд.



По словам директора МФЦ Татарстана Ленары Музафаровой, причиной несоответствия у многих потенциальных банкротов стал тот факт, что исполнительное производство не возвращено их кредиторам, а именно — возврат исполнительного документа взыскателю из-за отсутствия у должника имущества и вкладов свидетельствует, что изымать в счет уплаты долгов больше нечего.

Другое требование, в соответствии с которым можно инициировать процедуру внесудебного банкротства, — размер долга должен составлять не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, уточнила Музафарова. И если по обоим критериям должник удовлетворяет условиям, при которых возможно возбуждение процедуры внесудебного банкротства, то в течение трех рабочих дней МФЦ вносит сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также уведомляет об этом всех кредиторов, включая органы, которые представляют интересы бюджетов разных уровней и муниципалитеты. Если же нет, то МФЦ в тот же срок возвращает заявление должнику, и обратиться с ним повторно он сможет не ранее чем через месяц.

— Сама процедура признания человека банкротом длится полгода, — рассказала «Реальному времени» Ленара Музафарова. — За это время, если человек указал не все долги, забытые им, кредиторы могут обратиться в суд, и внесудебная процедура банкротства будет прекращена.

В МФЦ подчеркивают: в заявлении о банкротстве, подаваемом через МФЦ, важно указать корректные сведения об уплате или долгах по налогам, сборам и иных обязательных платежах, поскольку в случае ошибок могут возникнуть споры по обязательствам, при этом процедура внесудебного банкротства будет приостановлена.

Процедура внесудебного банкротства может быть также приостановлена по инициативе самого должника. Если его имущественное положение изменится и появится возможность полностью или в значительной части исполнить свои обязательства перед кредиторами, он обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ. В течение трех рабочих дней после этого МФЦ внесет в ЕФРСБ сведения о прекращении процедуры внесудебного банкротства. Однако гражданин может впоследствии инициировать судебную процедуру банкротства, например, чтобы получить возможность реструктурировать долги.



Ранее «Ренальное время» сообщало, что с 28 сентября по 3 октября в МФЦ Татарстана пожилых татарстанцев будут бесплатно обучать пользоваться электронными сервисами.

