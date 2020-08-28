МФЦ поможет увязшим в долгах татарстанцам объявить себя банкротами

1 сентября МФЦ Татарстана начнет прием заявлений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, сообщает пресс-служба центра. Это стало возможным в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».



Новая, внесудебная процедура банкротства предусмотрена для граждан, в отношении которых окончено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества, а сумма их долга составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Чтобы объявить себя банкротами, им теперь достаточно обратиться с заявлением в любой из 59 офисов МФЦ в республике. В этом есть и материальная выгода.

«Раньше за процедуру банкротства приходилось платить. В соответствии же с новым порядком эта услуга оказывается в МФЦ бесплатно. Оплата пошлин и иных платежей не требуется. В МФЦ необходимо представить пакет документов, в который входят список кредиторов и размеры задолженностей. Если положение гражданина соответствует всем необходимым условиям, то в течение трех рабочих дней специалисты МФЦ включат сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Если нет — МФЦ в тот же срок вернет заявление должнику, но он сможет повторно обратиться с заявлением — не ранее чем через месяц», — пояснила директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

С момента внесения сведений в реестр пени и штрафы за просрочку долговых обязательств прекращают начисляться, а статус банкрота гражданин сможет получить через полгода. Тогда его долги спишут, а все обязательства, кроме задолженностей по зарплатам сотрудникам, алиментам и выплатам в счет возмещения вреда, станут ничтожными.

Возврат поданного в МФЦ заявления о банкротстве можно обжаловать в Арбитражном суде по месту жительства. А подать заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке повторно можно будет не ранее чем через 10 лет после прекращения процедуры внесудебного банкротства или дня ее завершения.

Ранее «Реальное время» писало, что количество личных банкротств в России выросло почти на 50%.