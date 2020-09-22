Специалисты МФЦ научат пожилых татарстанцев пользоваться сайтом госуслуг

С 28 сентября по 3 октября в МФЦ Татарстана пройдет «ликбез» для пожилых пользователей электронных сервисов. Во всех 59 офисах «Мои документы» специалисты будут рассказывать и показывать желающим, как создать личный кабинет на порталах госуслуг РФ и РТ, Пенсионного фонда России, дистанционно оформить загранпаспорт, получить водительское удостоверение, заказать архивную справку о трудовом стаже и заработной плате, заплатить за ЖКХ, записаться на прием к врачу, узнать о положенных пенсионерам льготах.

Обучение будет проводиться на гостевых компьютерах, установленных в залах приема офисов «Мои документы». А поскольку для получения многих услуг в электронном виде необходима учетная запись в ЕСИА, посетителям пожилого возраста по их желанию предоставят ее в приоритетном порядке — без очереди.

А еще тем, кто придет осваивать электронные сервисы, не надо будет брать талончик и ждать своей очереди — достаточно подойти к консультанту и сообщить, что цель визита — обучение. Пройти «ликбез» можно будет в любой из указанных выше дней, в удобное для себя время (но согласно графику работы офисов).

Ранее «Реальное время» писало, что более 400 татарстанцев выбрали удобный участок для голосования в офисах МФЦ.

