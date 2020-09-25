В Альметьевске запускают школу «Город после»

Институт исследования стрит-арта в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» запускает школу «Город после».

Это серия проектных лабораторий для тех, «кто хочет заниматься искусством в общественном пространстве профессионально, и для жителей города, которые хотят получить новые навыки».



В октябре начнет работу первая лаборатория — «Природа в городе/Город в природе», по работе с ландшафтом в городе и с художественными объектами в природном ландшафте. Руководители — архитектор московского бюро Nowadaysoffice Олена Гранкина и инженер садово-паркового строительства, лауреат национальных премий в составе авторского коллектива за проекты озеленения крыш, руководитель отдела по природоохранной и садово-парковой работе в парке «Зарядье» Игорь Сафиуллин. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Институт исследования стрит-арта

Как указывают организаторы, принять участие в школе могут люди, чьи интересы «находятся в области городского дизайна, уличного искусства, архитектуры, строительства, ландшафтного дизайна, садово-паркового искусства, флористики», а также если у заявляющихся есть опыт практики или профильное образование. В середине ноября запустится лаборатория Almet media lab, в которой будут изучаться навыки разработки дополненной реальности и основы моушн-дизайна DESIGN. В декабре — следующая лаборатория, Designworkout + Almetpublicart, ее проведет команда дизайнера Дмитрия Барбанеля, изучаться будет городская навигация.



Напомним, что «Сказки о золотых яблоках» — это пятилетняя паблик-арт программа, реализуемая Институтом исследования стрит-арта в Альметьевске, когда история нефтяного региона и его жителей переносится на городские стены в виде муралов, которые соединяются общим велосипедным маршрутом.

Радиф Кашапов