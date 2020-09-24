Умер татарский поэт Ахмет Рашитов

На 85-м году жизни умер поэт, заслуженный деятель искусств Татарстана Ахмет Рашитов. Об этом сообщает пресс-служба Союза писателей республики.

Фото: www.millattashlar.ru

По словам зампреда Союза писателей Татарстана Рамиса Айметова, Рашитов долго болел.

Поэта похоронят на его малой родине — в селе Новые Чечкабы Буинского района РТ, как он и завещал.

О месте и времени прощальной панихиды пока не известно.

Напомним, что в конце августа после продолжительной болезни умер литературный критик, поэт, писатель Татарстана Мударис Валеев. Ему было 67 лет.

