Умер татарский поэт Ахмет Рашитов
На 85-м году жизни умер поэт, заслуженный деятель искусств Татарстана Ахмет Рашитов. Об этом сообщает пресс-служба Союза писателей республики.
По словам зампреда Союза писателей Татарстана Рамиса Айметова, Рашитов долго болел.
Поэта похоронят на его малой родине — в селе Новые Чечкабы Буинского района РТ, как он и завещал.
О месте и времени прощальной панихиды пока не известно.
Напомним, что в конце августа после продолжительной болезни умер литературный критик, поэт, писатель Татарстана Мударис Валеев. Ему было 67 лет.
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