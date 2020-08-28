Умер татарстанский поэт и писатель Мударис Валеев

Литературный критик, поэт, писатель Татарстана Мударис Валеев умер после продолжительной болезни. Ему было 67 лет.

Похороны Валеева состоятся завтра, о времени панихиды станет известно позже, сообщил заместитель председателя Союза писателей Татарстана Рамис Аймет, передает «Татар-информ».

Мударис Харисович Валеев (известен под литературным псевдонимом — Салих Маннапов) родился 30 мая 1953 года в деревне Новое Камкино Алькеевского района Татарской АССР.

В 1979-1989 годах он работал в редакции литературного и общественно-политического журнала «Казан утлары». А в 1989 году стал главным редактором татарского книжного издательства.

С 1992 года и по 2009 год Валеев занимал пост директора национального издательства республики Татарстан «Магариф».

Первые публикации Мудариса Валеева в области литературной критики появляются в республиканской прессе в конце 70-х годов. В 1984 году в Татарском книжном издательстве вышла его первая книга «Я верю Вам». Через четыре года выходит в свет вторая книга — «Корни и крона». Далее Валеев выпускает сбрник избранных критических статей на русском языке («Возвращение Звезды», 1992). В 2003 году вышло его объемное издание «Линия жизни».