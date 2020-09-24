Судей на матчи РПЛ будут назначать с помощью алгоритма, разработанного ВШЭ

Российский футбольный союз (РФС) заключил сотрудничество с Высшей школой экономики (ВШЭ). Об этом сообщает «РИА Новости».

Основной темой сотрудничества стала разработка специального алгоритма, которая будет применяться для назначения судей на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что в лиге надеются на уменьшение критики в адрес судейства после внедрения новой программы.

«Из года в год на повестке остается вопрос судейства. Эта система назначения судей на матчи станет хорошим подспорьем, большой помощью для департамента судейства РФС.

Надеюсь, что через какое-то время разговоров о судействе, о назначении судей станет намного меньше, как это произошло с календарем игр», — заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Напомним, ранее московское «Динамо» подало жалобу на работу арбитра Сергея Лапочкина в матче с «Рубином» (0:1). После рассмотрения спорных эпизодов работа судьи была признана успешной.