Эльмира Мустафина назначена заместителем председателя Конституционного суда Татарстана
Сегодня на 15-м заседании Государственного совета Татарстана заместителем председателя Конституционного суда РТ назначена Эльмира Мустафина.
Судьей Конституционного суда РТ она была избрана в июне 2017 года. Судья второго квалификационного класса.
Сегодня Госсовет Татарстана назначил трех новых судей Конституционного суда республики. Среди них бывший детский омбудсмен РТ Гузель Удачина.Общество Татарстан
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