Новости общества

22:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эльмира Мустафина назначена заместителем председателя Конституционного суда Татарстана

13:24, 24.09.2020
Эльмира Мустафина назначена заместителем председателя Конституционного суда Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на 15-м заседании Государственного совета Татарстана заместителем председателя Конституционного суда РТ назначена Эльмира Мустафина.

ks.tatarstan.ru

Судьей Конституционного суда РТ она была избрана в июне 2017 года. Судья второго квалификационного класса.

Сегодня Госсовет Татарстана назначил трех новых судей Конституционного суда республики. Среди них бывший детский омбудсмен РТ Гузель Удачина.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем