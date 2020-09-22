Экс-председатель Вахитовского суда станет судьей Конституционного суда Татарстана
Прекратить полномочия трех судей Конституционного суда Республики Татарстан рекомендовал Госсовету Комитет по законности и правопорядку.
В связи с истечением полномочий из состава Конституционного суда РТ выйдут судьи Людмила Кузьмина, Раиса Сахиева и Артур Шакараев.
Комитет рекомендовал избрать на должность судьи Конституционного суда РТ Фаниса Мусина, судью в отставке, который с марта 2007 года по март 2019 года занимал должность председателя Вахитовского районного суда Казани.ОбществоВласть Татарстан
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