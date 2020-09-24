Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефти»
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
На заседании рассмотрены итоги исполнения бюджета «Татнефти» за восемь месяцев текущего года и утвержден бюджет на октябрь и четвертый квартал 2020 года.
Внимание было обращено и на экологические аспекты деятельности компании. В частности, обсудили вопросы интеграции в деятельность Компании пятнадцатой цели ООН, цель которой — защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию.
Также на заседании за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие нефтяной промышленности заместителю гендиректора по стратегическому развитию Нурисламу Сюбаеву присвоено звание «Почетный нефтяник ПАО «Татнефть».
Напомним, что на предыдущем заседании совета директоров «Татнефти» сделали прогноз, что добыча нефти компании в 2020 году составит 25,9 млн тонн.
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