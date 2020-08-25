Добыча «Татнефти» в 2020 году прогнозируется в объеме 25,9 млн тонн нефти

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров ПАО «Татнефть». Его члены рассмотрели итоги исполнения бюджета компании за семь месяцев 2020 года и утвердили бюджет на сентябрь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По итогам первого полугодия «Татнефть» добыла 13,3 млн т нефти, выпуск нефтепродуктов с учетом углеводородного газа увеличился на 29%, до 6,2 млн т. Объем реализации нефтепродуктов через рознично-сбытовую сеть вырос на 22%, до 2,4 млн т.

В 2020 году добыча нефти компании по прогнозам составит 25,9 млн тонн. Для минимизации негативного влияния ограничения нефтедобычи в рамках соблюдения квот по соглашению с ОПЕК+ произведена оценка эффективности всего фонда скважин, остановлены наименее продуктивные. Несмотря на высокую долю постоянных затрат в структуре себестоимости нефтедобычи, оптимизационные мероприятия позволили снизить удельные эксплуатационные расходы на 6% относительно базового прогноза 2020 года.

Напомним, чистая прибыль «Татнефти» за первое полугодие текущего года составила 23,1 млрд рублей против 93,3 млрд годом ранее. Таким образом, она снизилась в четыре раза.