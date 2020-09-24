Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский

В ночь на четверг умер оперный певец Вячеслав Войнаровский. Он скончался в возрасте 74 лет.

«Папа умер сегодня дома, это случилось в два ночи», — приводит ТАСС слова сына артиста Игоря Войнаровского.

Он также добавил, что причиной смерти стал не коронавирус, а проблемы с поджелудочной железой или кишечником.

Вячеслав Войнаровский — известный российский актер и тенор. Он снимался в различных фильмах, в том числе в обоих вариантах «12 стульев», комедии «Гараж» и кинопритче «Убить дракона». Регулярно участвовал в съемках передач «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу». Выступал в качестве солиста Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенного солиста Большого театра России.