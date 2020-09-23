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Путин рассказал, что в России скоро зарегистрируют вторую вакцину от коронавируса

13:55, 23.09.2020
Путин рассказал, что в России скоро зарегистрируют вторую вакцину от коронавируса
Фото: скриншот

На выступлении перед членами Совета Федерации президент России Владимир Путин заявил, что система здравоохранения страны готова эффективно противостоять коронавирусу и сезонным заболеваниям ОРВИ и гриппа.

скриншот

Глава государства отметил, что в России построены и введены в эксплуатацию современные медицинские центры, создан резерв лекарств и средств защиты.

«Наши ученые первыми в мире создали вакцину, которая смогла защитить от коронавируса», — отметил Путин и добавил, что скоро будет зарегистрирована вторая вакцина.

По словам президента, опыт борьбы с коронавирусом будет использован в дальнейшем.

Ранее Путин заявил, что пандемия коронавируса не изменила жизнь россиян кардинально, все вернется на круги своя постепенно.

ОбществоМедицина
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