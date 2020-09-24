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В Татарстане зафиксирован один из наименьших темпов прироста заболевших COVID-19

11:04, 24.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксирован один из наименьших темпов прироста заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане темп прироста заболевших коронавирусом составил 0,3%. Это один из наименьших показателей по России.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, прироста заболеваемости не зафиксировано в Чукотском автономном округе. Самый маленький процент прироста зафиксирован в Чечне (0,2%).

Фото: realnoevremya.ru

Среди регионов с наименьшим темпом прироста также Московская, Смоленская и Тульская области и Чувашия (0,3% за сутки).

За последние сутки в Татарстане подтвердились 22 новых случая коронавируса, из них два — завозных, 20 — контактных.

Общество Татарстан
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