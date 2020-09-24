Песошин поздравил жителей республики с Днем профсоюзов Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем профсоюзов республики.

Алексей Песошин отметил значимость и авторитет профсоюзов как наиболее активной части гражданского общества.

«Профсоюзы — это по-настоящему сильные, надежные, ответственные и принципиальные партнеры государства. Профсоюзы играют важную роль в обеспечении стабильности в трудовой сфере нашей республики, в создании достойных и качественных условий труда для работников», — гласит обращение премьер-министра.

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Песошин отметил, что общими задачами являются поступательное социально-экономическое развитие республики, создание инновационной экономики, повышение качества жизни населения, создание эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда и достойной заработной платой. Эти вопросы решаются во время конструктивного диалога трех сторон — государства, бизнеса и профсоюзов на постоянной договорной основе.

«Поднимаются и рассматриваются наиболее актуальные проблемы и вопросы, ставятся задачи, которые мы максимально возможно стараемся решать, учитывая при этом интересы всех слоев населения, исходя из тех ресурсов, которыми обладает республика. На заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений также рассматривается широкий спектр вопросов.

Наши общие и первостепенные задачи сегодня — модернизация экономики и рост производительности труда, создание новых эффективных рабочих мест с достойными условиями труда и высокой заработной платой во всех сферах, включая и бюджетную, и, как следствие, повышение качества жизни населения», — говорит Песошин.

В конце премьер-министр поблагодарил ветеранов профсоюзного движения Татарстана, внесших вклад в более чем столетнюю историю развития профессиональных союзов республики.