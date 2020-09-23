Песошин на закрытии Kazan Digital Week: «В 2022 году мы представим лучшие проекты»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, выступая на закрытии Международного онлайн-форума Kazan Digital Week-2020 зявил, что в 2022 году Татарстан намерен представить на площадке форума лучшие решения.

«В будущем году хочу пригласить вас на вторую и, надеюсь, очную встречу на площадке нашего форума, — сказал Алексей Песошин. — Ну а в 2022 году мы представим лучшие проекты и решения на первом Центрально-Восточном конгрессе по ИТС», — заявил Песошин.

tatarstan.ru

Также премьер-министр поблагодарил ученых, специалистов, экспертов за активное участие в форуме и выразил благодарность организаторам, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что Международный онлайн-форум Kazan Digital Week-2020 проходит 21—24 сентября 2020 года в Казани.

